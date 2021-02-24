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Bataklığa saplanan ineğin sahibi Mehmet Emin Amca bu kış mutlu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, devletin ve hayırseverlerin yaptığı yardımlarla bu kış daha mutlu.

Genel 24.02.2021, 09:23
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Bataklığa saplanan ineğin sahibi Mehmet Emin Amca bu kış mutlu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğinin başından iki gece ayrılmayan Mehmet Emin Atasoy, devletin ve hayırseverlerin yaptığı yardımlarla bu kış daha mutlu.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de ineğinin başında geçirmişti.

Köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda inek saplandığı bataklıktan kurtarılmıştı. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla tek geçim kaynağı olan ineğinin kurtarılmasının ardından Mehmet Emin Atasoy’a 20 koyun verilirken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından da ahır için malzeme desteği sağlanmıştı. Bazı hayırsever vatandaşlar ise Mehmet Emin Amca’ya inek hediye etmişti.

Mehmet Emin Amca, kışın zor geçmesine rağmen mutlu

Bataklığa saplanan ineğinin başında yürek burkan görüntüsünden sonra Bakan Pakdemirli’nin talimatlarıyla verilen 20 koyun, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılan ahır ve bazı hayırsever vatandaşlar tarafından ise Mehmet Emin Amca’ya gelen yardımlar, ‘sarıkız’ ismi verilen inekten sonra bu kış yaşam kaynağı oldu. Atasoy, yapılan yeni ahırda hayvanlarına daha iyi şekilde baktığını ve kışın zor geçmesine rağmen mutlu olduğunu ifade etti.

“Allah devletimizden ve hayırseverlerden razı olsun”

Hayvancılık yapmaya devam ettiklerini dile getiren Atasoy, şimdi ise koyunlarına ve ineklerine yeni yapılan ahırda daha iyi baktığını söyleyerek mutlu olduğunu söyledi. Mehmet Emin Atasoy, “Şükürler olsun, durumum iyi. Kış mevsimi de güzel geçiyor. Yapılan yardımlar sonucu şimdi ineklerim, koyunlarım var. Buna çok mutluyum, çünkü her gün soğuk havaya rağmen yapılan ahırımı temizliyorum, dışarıdaki karı temizliyorum ve mutlu bir şekilde bunu yapıyorum. Allah devletimizden ve hayırseverlerden razı olsun. Beni her şekilde mutlu ettikleri için. Kış mevsiminin zorluklarına rağmen her gün aynı azimle hayvanlarıma en iyi şekilde bakıyorum. İnşallah kısa sürede de bu hastalık da biter, her şey daha güzel olur” dedi.

“Babam bu kış çok mutlu”

Sarıkız’dan sonra hayatlarının değiştiğini dile getiren Mehmet Emin Atasoy’un oğlu Ramazan Atasoy ise “İneğimiz bataklığa saplanmıştı. Sağ olsunlar devletimiz ve hayırseverler bize yardımcı oldular. Ahır, koyun ve inek yardımı yapıldı. Babam bu kış çok mutlu, çünkü tüm istedikleri yanında. Onun mutluluğu da bizim mutluluğumuzdur. Kış mevsiminin zorluğuna rağmen ailece yaşamımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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