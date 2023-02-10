Başsavcılık: "Adana’da yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma başlatıldı"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde Adana’da yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmada teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanıldığı belirtilerek, "Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.