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Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Genel 25.05.2021, 18:02
Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Hakimler ve Savcılı Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameye göre, 5 Ağustos 2017 tarihinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
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