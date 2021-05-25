Son Dakika
Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Genel 25.05.2021, 18:02
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.Hakimler ve Savcılı Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameye göre, 5 Ağustos 2017 tarihinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.