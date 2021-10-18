Başsavcı Akın: "Alınan tedbirler ve meslektaşlarımızın üstün gayretleriyle pandemi, soruşturma ve yargılama faaliyetimizi aksatmadı"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adliyesinin pandemiye rağmen hedef süreleri yakaladığını belirterek, "Uzlaşma ve arabuluculuk müesseseleri başarıyla uygulanarak 2020 yılından bu yana 10 bin 608 dosya uzlaşmayla neticelendirilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla yapılan Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, pandemiye rağmen Kayseri Adliyesinin çalışmalarında hedef süreleri yakaladığını söyledi. Başsavcı Akın, "Kayseri Adliyesi, ihtiyaçlara cevap veren modern binasında, yeterli sayıda hakim ve cumhuriyet savcısı ve personeli ile Adalet Bakanlığımızın öngördüğü ön büro ve mahkeme yönetim sistemi, arabuluculuk merkezi, toplumdaki kırılgan grupları hizmeti önceleyen adli destek ve mağdur hakları müdürlüğü ile Kayseri ilimize etkin ve adil hizmet sunmaya devam etmektedir. Alınan tedbirler ve meslektaşlarımızın üstün gayretleriyle pandemi; soruşturma ve yargılama faaliyetimizi aksatmamış, 2020 yılında bir süre bir kısım işlemlere ara verilmesine rağmen cumhuriyet başsavcılığımızın yüzde 95, ceza hukuk mahkemelerimizin ise yüzde 90 oranında; 2021 yılında ise cumhuriyet başsavcılığımızın yüzde 97, ceza hukuk mahkemelerimizin ise yüzde 94 oranında hedef sürelere uyduklarını memnuniyetle görüyoruz. Yine uzlaşma ve arabuluculuk müesseseleri başarıyla uygulanarak 2020 yılından bu yana 10 bin 608 dosya uzlaşmayla neticelendirilmiştir. Ayrıca kişilerin mahkumiyetini korumak amacıyla 2021 yılında cumhuriyet başsavcılığımıza gelen ihbar ve şikayetlerin yüzde 13’ü olan 8 bin 500 evrak genel ve soyut nitelikte kabul edilerek ihbar kaydı üzerinden sonuçlandırılmıştır. Kayseri ve çevre illerimizde hizmet görecek olan Adli Tıp Grup Başkanlığı yapımı için Kayseri Şehir Hastanesi’nin bitişiğinde 17 bin metrekarelik arsa tahsisi yapılmış olup projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 5 ceza infaz kurumumuzun bulunduğu Bünyan kampusumuzun pandemiden önce Bünyan Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmete açtığımız 34 yataklı sağlık birimi, covid-19 ile mücadelemizde imkanlarımızı ciddi oranda artırmıştır. Kampüsteki personel eğitim merkeziyle kütüphanemizin ve hükümlülere hizmet verecek olan meslek eğitim merkezinde çalışmalar tamamlanmış olup kampus girişinde yapılmakta olan camimiz ise ibadete açılacaktır" şeklinde konuştu.