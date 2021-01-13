Başkent’tin kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi

Başkent’te sabah sağanak yağmur olarak başlayan yağış ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Kar yağışı ile beyaza bürünen Başkent havadan görüntülendi.

Ankara’da sabahın erken saatlerinde sağanak yağmur olarak başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başkent sakinleri, uzun zamandır beklediği kar yağışına kavuştuğu için büyük bir sevinç yaşadı. Adeta bir gelinlik misali, bembeyaz görüntüsü ile Ankara’yı etkisi altına alan kar yağışı, kentte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.