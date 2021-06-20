Başkent’teki Arıcılık Akademi’sinde eğitimler başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’te arıcılığın gelişmesi amacıyla kurulan Arıcılık Akademisinde dersler, 23 Haziran’da başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yürüttüğü kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisi daha ekledi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında kurulan “Arıcılık Akademisi”nde eğitimler, 23 Haziran’da başlıyor. Arıcılık Akademisi ile arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın yanı sıra Başkent balı ile birlikte arı sütü, polen ve propolis gibi katma değer katacak bal üretiminin artırılmasını da hedefliyor.

“Sözleşmeli Arıcılık Projesi”nin temeli atılacak

Eğitimler, 19 farklı ilçeden katılımlarla Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Gölbaşı olmak üzere toplam 5 ilçede 1 gün teorik, 1 gün uygulamalı olarak düzenlenecek. 23 Haziran’da başlayacak eğitimlerin sonunda başarılı olan üreticilerin üreteceği arı ürünlerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından TAB/İl Birliği koordinasyonuyla pazarlanmasına yönelik sözleşmeli arıcılık yapılması planlanıyor. Böylece arı yetiştiriciliğinden arı sağlığına, koloni yönetiminden arı ürünleri üretimine kadar kursiyerlerin bilgi ve beceri seviyesi geliştirilirken, Başkent’te “Sözleşmeli Arıcılık Projesi”nin de temeli atılmış olacak. Arıcılık Akademisi’nin eğitimlerine katılan arıcılar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin arıcılara sağlayacağı tüm desteklerden de öncelikli olarak yararlanma şansına sahip olacak.

Hedefte Başkent balının markalaşması var

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Kahramankazan ilçesindeki uygulama çiftliğinde Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Arıcılık Akademisi’nde uygulamalı eğitimler yıl boyu belirlenen dönemlerde devam edecek. Ankara İli Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi arıcıların başvuruları kabul edilecek olup, üyelerin koordinasyonu İl Birliği tarafından yürütülecek. Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile başlayacak olan eğitimlerle, Başkent balının markalaştırılarak dünyaya tanıtılmasına da katkı sağlanacak.

Uzman akademisyen ve teknik personelden eğitim

Başkentli yerli üreticinin arıcılığı bilinçli yapması hedeflenirken, eğitimler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve TAB bünyesindeki uzman teknik personel tarafından hem teorik hem de pratik olarak verilecek. Yıl boyunca belirlenen dönemlerde devam edecek olan eğitimlerin ilçe ve tarihleri ise şöyle:

23-24 Haziran-Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu, 29-30 Haziran-Kahramankazan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama Çiftliği, 6-7 Temmuz-Kızılcahamam Gençlik Merkezi, 13-14 Temmuz-Çubuk Aile Yaşam Merkezi, 27-28 Temmuz-Gölbaşı Kadınlar Lokali.