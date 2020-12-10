banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Başkent’te sis sabah saatlerinde etkili oluyor

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Genel 10.12.2020, 08:37
5
Başkent’te sis sabah saatlerinde etkili oluyor

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ankara’da merkez ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren kentin bazı bölgelerinde görülen sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisli havaya Konya yolu, Dikmen, Oran gibi Çankaya ilçesine bağlı bölgelerde rastlanırken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava sebebiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Yenimahalle, Çankaya ve Altındağ’da nem oranının yükselmesi nedeniyle yer yer buzlanma ve kırağı meydana geldi. Meteoroloji’ye göre kent genelinde sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık