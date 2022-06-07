Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu: “PKK/YPG terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasını tesadüf olmadığını düşünüyoruz”
Başkent’te sağanak yağış Keçiören’i vurdu
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.
Genel 07.06.2022, 16:02
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok sayıda binayı su basarken yanı görüntüler Keçiören’de de yaşandı. Keçiören’de caddeleri su basarken bir çok ev su baskını ile karşılaştı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.