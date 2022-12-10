Başkentte pilav yeme günü düzenlendi

Geleneksel olması planlanan Osmancık Pilav Yeme Günü başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Hamamönü Taceddin Dergahı’nda gerçekleştirilen Osmancık Pilav Yeme Günü’nde, Çorum’a ait pilav ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Düzenlenen etkinlikte birinci gelene 1 kilogram pirincin verildiği Ayıkla Pirincin Taşını adlı pirinç ayıklama yarışması düzenlendi. Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı pilav gününe Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Pilav yemek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, düzenlenen yarışmayla hem eğlendi hem de doyasıya pilav yedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Çorum Osmancıklı olduğunu ifade ederek, “Osmancık kadim bir şehir, çocukluğumun geçtiği bir ilçe. İkram edilen pilav ve diğer ikramlıklar berekete vesile olacaktır” diye konuştu.

Lezzetin Kızılırmak suyundan geldiğini söyleyen Aşçı Ramazan Sever pilavın püf noktalarından ele alarak, “İyi pilav sevgiyle yapılır. Suyunu çok güzel ayarlamak lazım, kavurması müthiş olmalı. İyi kavurursan suyunu mükemmel verirsen güzel olur. Hem tadı hem de lezzeti olur” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmada pirincin taşlarını rakiplerinden önce bularak 5 kilogramlık pirinç ödülünün sahibi olan katılımcı Halise Zengin, tesadüfen yarışmaya katıldığını ve bir paket pirinç kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, Çorum’dan getirilen Ulusal Fotoğraf Sergisi gösterimiyle sona erdi.