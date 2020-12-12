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Başkentte nostaljik kısıtlama
Başkent Ankara’da kısıtlama günlerinde sokaklar boş kalırken, dizi çekimi için kısıtlama dışı kalan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu.
Genel 12.12.2020, 14:09
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Başkent Ankara’da kısıtlama günlerinde sokaklar boş kalırken, dizi çekimi için kısıtlama dışı kalan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu.Ankara’nın tarihi mekanlarından olan 1. Meclis Binası’nda çekilen dönem dizisi oyuncuları, kısıtlama kapsamı dışında kaldıkları için boş caddeler onların oldu. Boş caddelerde dönem kıyafetleri ile gezen oyuncular, başkentin ünlü meydanlarından olan Ulus Meydanı’nda adeta bir nostalji havası estirdi.
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