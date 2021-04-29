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Başkent’te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu

Ankara’da artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya’da bulunan Seğmenler Parkı’na akın etti.

Genel 29.04.2021, 18:07
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Başkent’te kısıtlamaya dakikalar kala sosyal mesafe unutuldu

Ankara’da artan hava sıcaklığını fırsat gören duyarsız vatandaşlar korona virüs salgınını hiçe sayıp Çankaya’da bulunan Seğmenler Parkı’na akın etti.

Çankaya’da bulunan Seğmenler Parkı tam kapanma kısıtlamasına saatler kala doldu taştı. Korona virüs salgına karşı alınması gereken en önemli kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yüzlerce kişi salgın tehlikesi yokmuş gibi parka akın etti. Pandemiyi yok sayan vatandaşlar, hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlığını hiçe saydı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar tam kapanma kısıtlamasına az bir süre kala alınan tedbirlere riayet etmedi.
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