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Başkent’te kedi ile saksağanın mücadelesi izleyenlerde tebessüm oluşturdu
Başkent’te bir apartmanın bahçesindeki saksağan ile kedinin oyunu vatandaş tarafından kaydedildi. Kuyruğunu saksağanın darbelerinden korumaya çalışan kedinin o anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Genel 31.05.2022, 10:50
Başkent’te bir apartmanın bahçesindeki saksağan ile kedinin oyunu vatandaş tarafından kaydedildi. Kuyruğunu saksağanın darbelerinden korumaya çalışan kedinin o anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer alan bir apartmanın bahçesindeki kedi ile saksağanın mücadelesi bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde iki afacanın tatlı mücadelesi yer aldı. Ankara’da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kedinin kuyruğunu gagası ile dürterek rahatsız eden saksağanın mücadelesi izleyenlerde tebessüm oluşturdu.