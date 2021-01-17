Başkent’te kar yağışı sokak kısıtlamasını unutturdu

Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen çocuklar dışarı çıkarak doyasıya eğlendi.