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Başkent’te kar yağışı sokak kısıtlamasını unutturdu
Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın keyfini çıkardı.
Genel 17.01.2021, 00:25
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Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın keyfini çıkardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen çocuklar dışarı çıkarak doyasıya eğlendi.
2°
light rain and snow
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|11. Başakşehir
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|17
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|17
|28
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|17
|27
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|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
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|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
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|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
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|15
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