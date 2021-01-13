Başkent’te kar sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu

Ankara’da kış mevsimi nihayet yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Başkent’te etkili olan kar yağışı trafikte uzun araç kuyrukları oluştururken, ufak çaplı trafik kazalarının yaşanmasına da sebep oldu. Özellikle Ankara-Konya yolu istikametinde yoğunluk yaşanırken, İncek yolu istikametinde yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri herhangi bir kaza ve ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için yoğun çaba sarf ederken, yollarda tuzlama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

Samsun’dan Ankara’ya gelen tır şoförü Mahmut Şimşek, “Kar yağışı bereketi ile geldi Allah’a şükür. Trafiği maalesef olumsuz etkiledi kar yağışı. Ben yaklaşık bir buçuk saattir buradayım. İleride arkadaşım var, trafikte sıkıştı kaldı. Bekliyoruz. Yoğunluk var. Samsun’dan Kahramankazan’a geldik. Yol kapalı olduğu için bende aracımı kenara çekip beklemeyi tercih ettim. Bu yoğunluğa girmeye ve bu rezilliği çekmeye gerek yok. Bekleniyordu zaten kar yağışı, yağması da iyi oldu” dedi.

Ankara’dan Muğla’ya giden tır şoförü Hasan Buran ise, “Ankara’dan Bodrum’a gideceğiz. Hava şartları şu anda etkisini gösterdi ama inşallah daha fazla kar yağar. Bereket yağıyor şu anda. Kaza anlarında trafik oluyor. Mecbur bekleyeceğiz. Yağışlı havalarda acele etmeyeceğiz, eden arkadaşları da uyaracağız. Sekiz saattir yoldayım. Kar yağışında şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.