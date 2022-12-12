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Başkentte kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı
Ankara’da kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genel 12.12.2022, 01:08
Ankara’da kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde kafasına konserve kutusu sıkışan kediyi çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Kafasına teneke sıkışan çaresiz kediyi gören vatandaşlar dikkatli bir şekilde tenekeyi çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.