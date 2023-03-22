Başkentte ilk teravih heyecanı

Ankara’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ankara’da Ramazan ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak ve Ramazan ayını karşılamak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun Camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti. Ramazan ayı Kocatepe Camii’nde dualar ile karşılandı. Yaşlı, genç ve çocuklar camilere akın ederken bazı çocuklar ise uykuya yenik düştü.