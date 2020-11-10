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Başkent’te hayat 1 dakikalığına durdu

ATATÜRK'ÜN VEFATININ 82. YIL DÖNÜMÜNDE ANKARALILAR, SAAT 09.05'TE 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BEKLEDİ.

Genel 10.11.2020, 10:10
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Başkent’te hayat 1 dakikalığına durdu

Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümünde Ankaralılar, saat 09.05’te 1 dakikalık saygı duruşunda bekledi. Sirenlerin çaldığı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna geçti.

Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında vatandaşlar saat 09.05’te çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

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