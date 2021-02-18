Başkent’te havadan kar manzaraları

Başkent Ankara’da havadan çekilen kar görüntüleri mest etti. Karla kaplı çatılar şehri adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi.

Başkent Ankara’da kar yağışının ardından beyaza bürünen çatılar havadan görüntülendi. Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi de manzarası ile görenleri mest etti. Başkent’in beyazlar içerisindeki manzarası drone ile havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.