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Başkent’te fırtınada devrilme ihtimali olan ağaca halatlı önlem
ANKARA (İHA) – Başkent Ankara’da etkili olan fırtınada bir vatandaş, bahçesindeki ağacı devrilmesin diye halatla balkonuna bağladı.
Genel 27.01.2021, 17:05
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ANKARA (İHA) – Başkent Ankara’da etkili olan fırtınada bir vatandaş, bahçesindeki ağacı devrilmesin diye halatla balkonuna bağladı.Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilerleyen saatlerde yerini yağışa bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu anlarda bir vatandaşın bahçesindeki ağacın devrilmemesi için ağacı halatla balkonuna bağlaması dikkat çekti.