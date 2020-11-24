Başkent’te Bülent Arınç protesto edildi

Ankara’da bir grup, Bülent Arınç’ın avukatlık bürosunun önünde eylem yaptı. Kalabalık, Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanmaları gerektiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Demirtaş ve Kavala ile ilgili tavrı tepki toplayan Bülent Arınç’a yönelik Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’ndan sonra diğer bir protesto da 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları tarafından yapıldı. Protesto konuşmasını yapan 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin şunları kaydetti:

“6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü ve onlarca vatandaşımızın PKK tarafından katledilmesine sebep olan Selahattin Demirtaş’ı çok seven Arınç’a, ’Kişi sevdiği ile beraberdir’ hadis-i şerifini hatırlatıyoruz.”

“Gaziliğin ve şehit yakınlığının ağırlığını canımız pahasına taşıyan bizler, meydanı asla boş bırakmayacağız”

Bülent Arınç’a çeşitli sorular yönelten Yeğin, "15 Temmuz’dan sonraki süreçte, toptancı bir yaklaşımla KHK’lılara güzellemeler yapan, tıpkı FETÖ terör örgütünün zehirli diliyle sözde KHK’lı mağdur algısının yayılması için ’KHK faciadır’ demekten geri kalmayan, devlet adamlığının ağırlığını taşıyamayan, tırnak içinde ’özgül ağırlığı’ olan Bülent Arınç bilmelidir ki, şehit ve gazi kanları ile sulanan bu meydanlar sahipsiz değildir. Gaziliğin ve şehit yakınlığının ağırlığını canımız pahasına taşıyan bizler, meydanı asla boş bırakmayacağız. Kozmik oda çilingirliği yapan, ’FETÖ’nün terör örgütü olduğunu 15 Temmuz gecesi anladım, bana ahmak diyebilirsiniz’ diyen Bülent Arınç’a sesleniyoruz: Ey ahmak Arınç! Bu defa hangi kozmik garabete vesile olmaya çalışıyorsun? Kozmik odada çilingirlik görevini tamamladın. Şimdi ise cezaevinde yatan zalimleri kurtarmak için koçbaşı görevini mi üstlendin? Kritik davalarda görev yapan hakim ve savcılarımızı sen hangi cüretle tehdit edebiliyorsun? Devlete ihanet eden hainlerin 16 Temmuz sabahı, donla çekilen fotoğraflarını unutma” şeklinde konuştu.

Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş’ın yanına gönderilmesini söyleyen Ufuk Yeğin, "Evinde KHK’lı çalıştıran, arabasına KHK’lıların çalıştığı istasyondan yakıt pompalatan, maaşının yarısını KHK’lılara vereceğini beyan eden, hatta bana cübbemi giydirecekler diyecek kadar yörüngesini şaşıran Arınç’ın, bu defa kendisine ahmak dışında hangi sıfatı yakıştıracağını milletçe merak etmekteyiz. Aziz milletimiz bu şahsı yıllar yılı önemli makamlara getirmişken, kerameti kendinden bilen Arınç, zaman ayarlı bomba gibi, bir yerlerden talimat almışçasına, sanki bir Truva atı gibi ülkede ne kadar terör örgütü varsa mağduriyet edebiyatıyla bunlara sahip çıkmaya, terör örgütü temsilcilerini cici çocuk gibi gösterip, güzellemeler yapmaya devam etmektedir. Şüphe yok ki bu garabeti halkımız unutmayacak, devletimiz ise bu şahsa artık daha fazla tahammül göstermeyip, kendisini çok sevdiği Demirtaş ile aynı yere gönderecektir” ifadelerini kullandı.