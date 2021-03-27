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Başkent’te Berat Kandili dualarla idrak edildi
Ankara’da Berat Kandili dolayısıyla korona virüs tedbirlerine uyularak camilerde program düzenlendi.
Genel 27.03.2021, 21:19
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Ankara’da Berat Kandili dolayısıyla korona virüs tedbirlerine uyularak camilerde program düzenlendi.Berat Kandili dolayısıyla kentte vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun ve Kocatepe Camii’nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar namaz kıldı. Kur’an-ı Kerim’i dinleyen vatandaşlar geceyi dualarla idrak etti.