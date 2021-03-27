Başkent’te Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ankara’da Berat Kandili dolayısıyla korona virüs tedbirlerine uyularak camilerde program düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla kentte vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun ve Kocatepe Camii’nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar namaz kıldı. Kur’an-ı Kerim’i dinleyen vatandaşlar geceyi dualarla idrak etti.