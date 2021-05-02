Başkentli ustalar Ankara Kalesi’nde tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 91 yapının restorasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı sağlıklaştırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar Mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Proje kapsamında tarihi dokusuna zarar vermeden kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için emek sarf eden Başkentli ustalar hünerlerini göstererek Ankara evlerini aslına uygun olarak restore ediyor.

Ankara’nın tarihi mirası ve değerleri Başkentli ustalara emanet

Ankara’da tarihi mirası ve değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki sağlıklaştırma çalışmalarıyla Başkent turizmini de canlandırmayı hedefliyor. Kale esnafının ekonomisine de katkı sağlayacak proje her geçen gün büyük bir ivme kazanırken, tarihi mekan restorasyonunda Başkentli ustalar görev alıyor. Ankara Kalesi’nin restorasyon çalışmalarında yoğun emek harcayan Başkentli ustalar, bu projede yer alarak tarihe de tanıklık ediyor. Vatandaştan esnafa, ev sahiplerinden kaleyi restore eden çalışanlara kadar pek çok kişinin emeği ve ilgisiyle cazibe merkezi olmaya hazırlanan Ankara Kalesi, bu sayede yeni bir kimlik kazanarak gelecek nesillere ev sahipliği yapabilecek.