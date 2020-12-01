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Başkent’in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi trafikte can kayıplarının önüne geçecek yeni ulaşım projelerini hayata geçiriyor.

Genel 01.12.2020, 13:39
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Başkent’in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi trafikte can kayıplarının önüne geçecek yeni ulaşım projelerini hayata geçiriyor.

Temmuz ayında temeli atılan Hasköy Köprülü Kavşak’ta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle, yüzde 45 ilerleme sağlandı. Gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan Hasköy Köprülü Kavşağı Havaalanı yolunda kesintisiz trafiği sağlayarak kazaların önüne geçecek. Trafik sıkışıklığı yaşanan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak.
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