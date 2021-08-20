Başkentin 9 yavru aslanının isimleri oylama ile belirlenecek

Başkentte yeni hizmete açılan hayvanat bahçesi, 9 yavru aslanı misafir ediyor. Aslan parkı ziyaret eden vatandaşlar minik aslanları evcil bir hayvan gibi sevebilme imkanı bulurken, fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Aslanların isimleri ise sosyal medya üzerinden yapılacak oylama ile başkentliler tarafından belirlenecek.

Başkentte yeni faaliyete başlayan parkı ziyaret eden vatandaşlar yavru aslanlarla iç içe bir gün geçiriyor. Anavatanları Afrika olan aslanlar, başkent iklimiyle uyum sağlarken park içinde bulunan 9 yavru aslan adeta bir bebek gibi özenle bakılıyor.

Yaşları 2 aylık ve 4 aylık arasında değişen yavru aslanlar vatandaşların ilgi odağı oldu. Kısa bir süre önce açılan Berkem Aslan Parkpour’da çöl varanı, geyik, tavus kuşu, Bengal Kaplan’ı ve Vervet maymunu bulunuyor. Mini hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise en çok 9 yavru aslan ve 3 yetişkin aslana ilgi gösteriyor. Balıkesir’de bulunan ErdekLand Hayvanat Bahçesinden getirilen yetişkin aslanlar günde 7-8 kilo arasında et tüketirken yavru aslanlar süt ve et ile besleniyor.

Sürekli veteriner kontrolünde bulunan aslanlar büyük bir özenle bakılıyor. 9 yavru aslanın isimleri ise sosyal medya üzerinden yapılan oylama ile Ankaralılar tarafından belirlenecek.

Parkı ziyaret eden bir vatandaş, "Güzel oldu aslında bir süredir buranın açılmasını bekliyorduk. Fırsatını bulunca geldik. Çocuklarımızın hayvanları canlı olarak görmesi çok daha büyük bir farkındalık sağlıyor hayvan sevgisi için. İnşallah hayvan çeşitliliği de artar. Tekrar tekrar geliriz diye umuyorum. Çocuklar nu kadar yakından ilk defa gördükleri için ilgi duyuyorlar. Güzel bir deneyim oldu bizim için” dedi.

Berkem Aslan Parkour yöneticilerinden Emin Gürengeç, "Biz burayı geçtiğimiz cumartesi günü açtık. Ve beklediğimizden daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bu fikir bizde yaklaşık 2 yıldır vardı. Pandemi sürecinde ertelemek zorunda kaldık. Biz burada ana tema olarak Ankara’da bulunmayan yırtıcı hayvanları bulunduruyoruz. Burada, 1 yetişkin erkek aslan, 2 yetişkin dişi aslan, 1 yetişkin dişi ile 1 yetişkin erkek kaplanımız ve 9 tane yavru aslanımız var. Ayrıca geyik, sürüngen ve maymunlarımız var. Tür sayımızı da birkaç tür olmak üzere artırmayı düşünüyoruz. Burada insanların doğada ve çevre hayvanat bahçelerinde göremeyeceği türleri getirmeyi düşünüyoruz ki, onları da hem çocuklar hem de yetişkin insanlar görerek yakından tanıyabilsinler diye" ifadelerini kullandı.

"Bunlar vahşi hayvan oldukları için çok insana alışkın değiller" diyen Gürengeç, "Fakat bizim burada bulundurduğumuz hayvanlar 8-9 nesildir hayvanat bahçelerinde doğup büyüdükleri için biraz daha sakinler. Ama ne de olsa doğalarında bir vahşilik olduğu için hem diğer hayvanlara hem de insanlara yakınlaşma durumları olmuyor. Günün belli saatlerinde belli zamanlarda çok kalabalık olmamak şartı ile insanlarla buluşturuyoruz. Özellikle çocuklar da çok memnun kalıyorlar bu durumdan. Çok iyi kaliteli dönüşler alıyoruz. Ankara halkı yaptığımız işten çok memnunlar. İlk birkaç gün aslanlarda bölge koruma isteği çok fazla olduğu için bir alışma süreci geçirdiler. Günün çoğunu besinlerini sindirerek geçiriyorlar. Bu yüzden aslanlarımız kaplanlarımız mutlular. Bizim 2 tane veteriner hekim ve 1 tane veteriner teknikeri ve kalabalık bir asistan ekibimiz var. Günlük rutin kontrolleri yapılıyor. Ayrıca haftalık olarak yavru aslanlarda ağırlıklarına göre bir beslenme programı yapılıyor. Biz de veteriner ekibimizin bize verdiği gramajlar ile beslenmelerini sağlıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Biz de onları sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Özellikle yavrularımızda ağırlık ölçülerine göre beslenme düzeni sağlanıyor" diye konuştu.