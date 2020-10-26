Başkente virüsün gölgesinde hafta sonu

Hafta sonu başkentin tabiat parkları vatandaşlarla doldu taştı. Denetim ekipleri parklara akın eden vatandaşları hijyen, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ankara’da ailesiyle, arkadaşları, eşleri dostlarıyla güzel bir hafta sonu tatili geçirmek isteyen Ankaralılar soluğu Ankara’nın akciğeri Gölbaşı Mogan Gölü’nde aldı. Mavi ile yeşilin buluştuğu Gölbaşı’nda yoğun kalabalıkların oluşması üzerine denetim ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Ekipler söz konusu tabiat parklarında çeşitli denetimlerde bulundu. Ekiplerce, ziyaretçilere hijyen, maske takma ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda gün boyu bilgilendirmeler yapıldı.

Sonbaharın tadını çıkardılar

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hafta sonunu serin bir yerde aile ve arkadaş ortamıyla huzur içinde geçirmek isteyen Ankaralılar Göksu, Altınpark, Mogan Park, Atatürk Sahil Parkı ve Mavi Göl gibi kent merkezinde yer alan rekreasyon alanlarına koştu.

Korona virüs yasakları nedeniyle bu yıl açık havada nadiren dinlenme fırsatı bulan başkentliler, kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında sonbaharın keyfini açık alanlarda çıkardı.

Kimi vatandaşlar göl kenarında balık tutarken, kimisi ailesiyle sosyal mesafeyi koruyarak kendi oluşturdukları alanlarda piknik yaptı. Temizlik ekiplerinin sürekli dezenfekte ettiği parklardan çocukların sesleri yükselirken, bazı vatandaşlar ise güneşli havada uzun yürüyüşlerin tadını çıkardı. Gölde bulunan karabatakları çocukları ile besleyen başkentliler, Göktürk teknesiyle de gezintiye çıkarak hafta sonunu değerlendirdi.

Gölbaşı’nda birçok vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlemlendi.