Başkent sokakları yeni yılın ilk gününde ıssız kaldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankaralılar yılbaşına evlerinde girdi. 2021’in ilk gününde de sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Ocak’ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00’de başladı. 2021 yılının ilk günü de bu kısıtlama kapsamında yer aldığından dolayı Başkent sokakları yeni yılın sabahına boş uyandı.

“Sağlığımız açısından bu şekilde olması da daha iyi oldu”

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında evcil hayvanlarını gezdirmek amacıyla vatandaşlar sokağa çıkabiliyor. Bu kapsamda köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan Firdevs Keskin, “Öncelikle böyle bir şeye izin verdikleri için, köpek için çok teşekkür ediyorum. Yoksa bizim için çok zor bir durum olurdu. Yürüyerek çişlerini yapıyor çünkü hayvanlarımız, özellikle de köpekler. 2021 yılı için de inşallah Covid hastalığı konusunda düzelme olur. 2021 yılına bu şekilde girilmesi tabii ki hoş olmadı. Keşke böyle olmasaydı diyebilirim. Daha güzel olabilirdi. Ama sağlığımız açısından bu şekilde olması da daha iyi oldu" dedi.

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.