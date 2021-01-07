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Başkent güne sisle uyandı
Ankara’da soğuk havanın etkisini göstermesi ile beraber yoğun sis yaşandı.
Genel 07.01.2021, 11:56
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Ankara’da soğuk havanın etkisini göstermesi ile beraber yoğun sis yaşandı.Başkentliler güne sisle uyandı. Ankara’nın yüksek yerlerinde etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürdü. Soğuk hava ve sise aldırış etmeyen bazı vatandaşların spor yapması dikkat çekti.
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