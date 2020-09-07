Başkent artık daha yeşil
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANFA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ANKARA’YI BİRBİRİNDEN GÜZEL MEVSİMLİK ÇİÇEKLER VE BİTKİLERLE SÜSLEMEYE DEVAM EDİYOR.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor. İnönü Bulvarı orta refüj ve Armada Lobları olarak adlandırılan alanlara 240 bin adet kadife çiçeği dikildi. 12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçeği şehrin dört bir yanını süslüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri birbirinden güzel çiçeklerle buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkent’in birçok noktasında yerli üreticilerin ürettiği çiçeklerin dikimine ara vermeden devam ediyor.
Bulvarlar 240 bin adet kadife çiçeğiyle bezendi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri kentin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatarak Başkenti daha yeşil bir yer haline getiriyor.
12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçekleri kenti renkli görüntüsüne kavuşturuyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan sonra peyzaj çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak İnönü Bulvarı orta refüjü ve Armada Loblarını 240 bin kadife çiçeğiyle süsledi.
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