Başkanlar Karacabey’de buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ve Balıkesir Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında ağırladı. Belediyeler arası iş birliği, mevcut belediye çalışmaları ve pandemi üzerine çeşitli konular görüşüldü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile bir araya gelirken, daha sonrasında da Balıkesir Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’i makamında ağırladı.

Gerçekleşen görüşmelerde belediyeler arası iş birliği, mevcut belediye çalışmaları ve pandemi ele alındı. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile gerçekleştirdiği görüşmede Başkan Özkan, Aksu’ya Karacabey’in değerlerini aktarırken,kentin potansiyeli de konuşuldu. Daha sonra iki başkan,mevcut belediye çalışmaları ve pandemi üzerine çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’in ziyaretinde ise; her iki başkan bölge tarımı ve pandemi başta olmak üzere çeşitli konuları istişare etme imkânı buldu.

Ayrıca görüşmede, belediyeler arasındaki iş birliği konuşuldu. Görüşmeler sonunda her iki başkan da ülkemizi geleceğe taşımak ve bölgenin gelişimi ile alakalı hizmetler için belediyeler arasında karşılıklı iş birliğine devam edecekleri mesajını verdi.

Bu ziyarette, Susurluk Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Sarı ve İyi Parti Karacabey Meclis Üyesi Adnan Akın da yer aldı.