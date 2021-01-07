Son Dakika
ALMANYA’NIN GELECEKTE OLASI HIRİSTİYAN DEMOKRAT BAŞKANI FREIDRICH MERZ TÜRKİYE’YE ÖZEL STATÜ ÖNERİYOR
Başkanın verdiği zammı duyan personel sevinçten havalara uçtu
Büyükorhan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Korkmaz, belediye çalışanlarına yeni yıl için yüzde 40’a varan zam müjdesi verdi.
Genel 07.01.2021, 09:38
6
Büyükorhan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Korkmaz, belediye çalışanlarına yeni yıl için yüzde 40’a varan zam müjdesi verdi.
Büyükorhan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan 35 personel için yapılan sözleşme ile Büyükorhan Belediyesi, personel maaşlarına yüzde 40’a varan oranlarda bir iyileştirme yaptı.
Bin 158 lira zam ile birlikte Büyükorhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 452 liraya yükseldi. Belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna çalıp, meşaleler yakarak kutladı.Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ’’Bugün itibariyle güzel bir sözleşmeye imza attık. Personelimize en düşük maaş ücretimiz 3 bin 452 lira oldu. Yani 1158 lira zam yapmış olduk. Maaş ödeme sıkıntısı çektiğimiz günlerden bizi bu günlere getiren Rabbim’e hamd ediyorum. Cenab-ı Allah bizlere bu imzaladığımız sözleşmeyi sıkıntı yaşamadan sizlere ödemeyi, sizlerin de alın teri dökerek hak ettiği bu parayı eşi ve çoluk çocuğuyla helalinden yemeyi nasip eylesin.’’ dedi.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü