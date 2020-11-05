Başkan Yılmaz’ın fetih yolculuğu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Yılmaz, bu muhteşem eseri Balıkesir’deki öğrencilerin de görmelerini sağlamak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından birbirinden önemli isimlerin ziyaret ettiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin son konuğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 19. 23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili olan Cemal Öztaylan oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında konuklarına bilgiler vererek dev eseri gezdirdi. Müze ziyaretine ilk olarak kubbe bölümünden başlayan Yılmaz, Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceledi. Bursa’nın fetih gününü sanki oradaymış gibi yaşadığını dile getiren Yılmaz, müzedeki gezisine Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki önemli olayların anlatıldığı tabloları inceleyerek devam etti. Başkan Dündar’ın vermiş olduğu bilgiler eşliğinde tabloları tek tek inceleyen Yılmaz, son olarak müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı.

Tarih ve kültür şehri Bursa’ya böyle önemli bir eseri kazandırmasından dolayı Başkan Dündar’ı tebrik eden Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Sadece Bursa adına değil, ülkemiz adına çok güzel bir eser olmuş. Kadim ve kuruluşundan itibaren de ne kadar barışçıl bir devlet olduğumuzu simgeleyen bir eser. İlk başkentimiz Bursa’yı çok iyi tanıtan bir müze. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ince düşüncesinden ve böyle mükemmel bir eseri ülkemize kazandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimizdeki öğrencilerin buraya gelip hem tarihi, hem mimari hem de sanatsal açıdan birçok öğeyi bünyesinde barından bu eseri ziyaret etmelerini istiyorum. Bununla ilgili de Balıkesir Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz ile görüşerek buraya öğrencilerimizin gönderilmesi için teşebbüste bulunacağım” dedi.