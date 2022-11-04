Başkan Yılmaz şehit ailelerini unutmuyor

Türkiye’nin büyük bir ev olduğunu ve bu evin gerçek sahiplerinin şehitler ve fedakâr şehit aileleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler de o evin içinde yaşayan emanetçileriz. Şehit ailelerine karşı hürmetimiz minnetimiz ve sevgimiz kelimelerin kifayetsiz kalacağı ölçüde ziyadedir. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Vatan için ölmeyi şeref sayan necip bir milletiz. Bu şuurla, şehit yakınlarının şehadet haberi almanın onurunu, onu kaybetmiş olmanın acısına katarak yüreklerinin duygu teknesinde harmanlayıp dosta düşmana karşı dimdik tuttukları başları, bu asil soylu milletin, tarih sayfalarına ‘cesur ve kahraman’ payeleri ile yazılmasına vesile olmuştur. Bizim inancımızda ‘şehitlik’ uhrevi âlemin en yüce makamlarından biridir. Vatanı, milleti, bayrağı, namusu uğruna şehit olan ve ‘hiç ölmeyenler’ zümresinin şerefli safına usulca diz çökerek hayat tohumunu Cennetin sonsuzluk bağına eken şehitlerimize rahmet diliyor ve şehit yakınlarımıza da Cenab-ı Allah’tan sabır temenni ediyorum” diye konuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ailesine Türk Bayrağı kutulu Kur’an-ı Kerim hediye etti.