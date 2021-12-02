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Başkan Yazıcı, İstanbul’u rahatlatacak yeni taksi projesini açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Aydınlı Mahallesi’nde bulunan ve Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Evora-Tuzla-Marina Minibüs Durağı’nın açılış törenine katıldı. Tören sırasında Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleriyle bir yıldır geliştirdikleri yeni taksi projesi açıklandı. Projeye destek veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; engelsiz taksi projesine destek vererek, “Bir yıldır üzerinde çalışan bir proje. İBB’nin özellikle iddia ettiği ‘5 bin taksi ihtiyacı var’ iddiasına sivil toplum kuruluşları çok güzel bir öneriyle geliyorlar. ‘Madem 5 bin taksiye ihtiyacımız var, bin tane minibüsün trafikten kaldırılması ile beraber engelli vatandaşlarımızın da taşınabileceği bin engelsiz taksi olsun” dedi.

Genel 02.12.2021, 16:30
Başkan Yazıcı, İstanbul’u rahatlatacak yeni taksi projesini açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Aydınlı Mahallesi’nde bulunan ve Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Evora-Tuzla-Marina Minibüs Durağı’nın açılış törenine katıldı. Tören sırasında Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleriyle bir yıldır geliştirdikleri yeni taksi projesi açıklandı. Projeye destek veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; engelsiz taksi projesine destek vererek, “Bir yıldır üzerinde çalışan bir proje. İBB’nin özellikle iddia ettiği ‘5 bin taksi ihtiyacı var’ iddiasına sivil toplum kuruluşları çok güzel bir öneriyle geliyorlar. ‘Madem 5 bin taksiye ihtiyacımız var, bin tane minibüsün trafikten kaldırılması ile beraber engelli vatandaşlarımızın da taşınabileceği bin engelsiz taksi olsun” dedi.

Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Evora-Tuzla-Marina Minibüs Durağı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katkıları ile yenilenerek hizmete açıldı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, minibüs hatlarının bağlı olduğu odaların temsilcileri, siyasi parti temsilciler ve çok sayıda minibüs şoförü katıldı. Başkan Yazıcı ve katılımcılar, minibüs durağının açılışı için kurdele kestikten sonra durağı gezdiler. Program sırasında Başkan Yazıcı, Birleşik Minibüsçüler Derneği ile birlikte projelendirilen yeni taksi sistemini anlattı. Başkan Yazıcı, İstanbul’u rahatlatacak ve engelli vatandaşların da kullanabileceği bin adet ‘Engelsiz Taksi’ projesinin detaylarını paylaştı. Başkan Yazıcı,” Ben oda başkanlarına ve dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir yıldır yapılan bu çalışma için İstanbul’a şimdiden hayırlı olsun diyorum. Böyle bir projenin kabul göreceğine inanıyorum. Hepimizin engelli adayı olduğu bu dünyada hepimizin altına imza atacağı bir proje olduğuna inanıyorum” dedi.

“Bir kanayan yaraya parmak basıyorlar”

Başkan Yazıcı; “Bugün burada çok önemli bir projeden bahsedildi. Bir yıldır üzerinde çalışılan bir projedir. İBB’nin özellikle iddia ettiği ‘5 bin taksi ihtiyacı var’ iddiasına binaen sivil toplum kuruluşları çok güzel bir öneriyle geliyorlar. Diyorlar ki, ‘Madem 5 bin taksiye ihtiyacımız var, bin tane minibüsün trafikten kaldırılması ile beraber engelli vatandaşlarımızın da taşınabileceği bin engelsiz taksi projesini geliştirdik’ diyorlar. Bu konuyu ben de inceledim ve çok önemli bir proje. Engelli vatandaşların sosyal hayata karışması medeniyet ve gelişmişlik göstergelerinde çok önemli bir unsur. Dolayısıyla engelli vatandaşların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılması çok önemli. Bir ulaşım problemini aşmak gibi çok önemli. Bir kanayan yaraya parmak basıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarının kamuya böyle bir öneri getirmeleri bambaşka bir güzelliktir. Demokrasiler de bu vardır” dedi.

“Ulaşım medeniyettir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün Aydınlı-Evora-Marina Minibüs Durağı’nın açılışını gerçekleştirdik. Tuzla Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Ulaşım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ulaşım medeniyettir. Dolayısıyla bunu sağlayan oda ve derneklerin bizim için çok önemli olduğunu her zaman ifade ettim. Vatandaşımızın daha kolay bir şekilde hizmetlere ulaşabilmesi, tüm tesislerimize ulaşabilmesi, kamudan bütün hizmetleri alabilmesi ve sosyal yaşam için çok kıymetli bir şeydir” dedi.

Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz ise,” Uzun zamandır böyle güzel bir minibüs durağına sahip değildik. Başkanımız bize bir yer verdi. Bütün imkanları sağladı. Çok güzel bir tesise sahip olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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