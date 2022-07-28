Başkan Yazıcı, Halk Günü’nde Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe günü de Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yazıcı, Halk Günü’ne katılan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze ‘Halk Günü Buluşmaları’ ile Tuzlalı vatandaşlarla ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Not aldığı talep ve önerilerin çözümleri için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Yazıcı, iş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı’na yönlendirdi.