Başkan Yaşar 8 Mart’ı konukevi misafirleri ile kutladı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalan misafir kadınlarla karşıladı.

Şehir dışından gelerek Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının kaldığı konukevinde düzenlenen programda kadınlarla bir araya gelen Yaşar “Siz Yenimahallelilerin misafirlerisiniz. Elimizden geldiği kadar sizleri rahat ettirip bu zorlu günleri rahat geçirmenizi hedefliyoruz” dedi.

“Kadına kalkan elleri birlikte kıralım”

Başkan Yaşar, “Ülkemizde taciz, istismar ve kadın cinayetlerinin sıklıkla yaşandığını belirterek, “Bu utanç verici olayların yaşanmadığı, kadın ve erkeğin eşit haklarla, barışın egemen olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kadınların ailede, iş ortamında ve yaşamda eşit şartlarda, huzur içerisinde yaşaması için kadın erkek demeden hepimizin mücadele etmesi ve bu çağın gerisinde olan zihniyeti silmemiz gerekiyor. Hep beraber mücadelemizi verelim ve kadına karşı kalkan elleri birlikte kıralım” diye konuştu.

“Zor zamanlarında vatandaşımızın yanındayız”

Uygar bir toplum hedefine ulaşmanın yolunu kadınların haklarının korunmasından geçtiğini belirten Yaşar, “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Yenimahalleliler olarak sizleri burada misafir etmekten onur duyuyoruz. Açıldığı günden bu yana binlerce hasta yakınını konukevimizde ağırladık. Şehir dışından gelerek uzun tedavi sürecinde barınma konusunda büyük sıkıntı yaşayan ve zor durumda olan vatandaşlarımız için hizmete açtığımız Zübeyde Hanım Konukevi’ne Yenimahalle sakinleri de büyük destek veriyor. Konukevimize destek olan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.