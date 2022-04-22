Başkan Tanır’a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi’nden fahri hemşehrilik beratı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a Kardeş Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Pazaryeri İlçe meydanında 4 bin kişinin aynı anda orucunu açtığı iftar programına katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçeye yaptığı katkılardan dolayı fahri hemşerilik berati ile onurlandırıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “2019 yılından bu yana hasretle beklediğimiz özlediğimiz iftar soframıza bu akşam kardeş belediye başkanı Önder Tanır da teşrif etti. Bu güzel etkinliğimizi düzenlememizde yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tanır, ise konuşmasında, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları izzeti dergahında kabul etsin. Bizler Zekiye Başkanımız ifade ettiği gibi kardeşiz. Özellikle ramazanda malum sabrın, kardeşliğin, ibadetin, zirve yaptığı zaman diliminde kardeşlerimizin yanında olmak için bu akşam sizlerle beraberiz” dedi.

Başkan Tanır’a Pazaryeri İlçesindeki iftar programında Başkan Yardımcıları Hasan Aras, Fikri Hafızoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve Kestel Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.