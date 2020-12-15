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Başkan Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını istedi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ile birlikte Kapıköy Gümrük Müdürü Mesut Unugurlu’yu ziyaret ederek, kapının açılması talebinde bulundu.

Genel 15.12.2020, 10:23
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Başkan Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını istedi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ile birlikte Kapıköy Gümrük Müdürü Mesut Unugurlu’yu ziyaret ederek, kapının açılması talebinde bulundu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva beraberindeki Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Necip Oflaz, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi aynı zamanda Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay ile birlikte Kapıköy Gümrük Müdürü Mesut Ungurlu’yu yerinde ziyaret ederek kapının açılması yönündeki görüşlerini dile getirdi. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Takva, sınır kapısının bölge için ekonomik anlamda büyük önem taşıdığını belirtti. Çin’de görülen ve ardından İran’a sıçrayan korona virüs vakaları nedeniyle Kapıköy Sınır Kapısı’nın 23 Şubat’ta geçişlere kapatıldığını hatırlatan Başkan Takva, “Amacımız burada özellikle pandemi döneminin başlangıcıyla kapalı bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Türkiye’nin batısındaki kapılar gibi kontrollü bir şekilde yaya geçişlerine açılması yönündeki farkındalığı diri tutmaktır" dedi.

Kapıköy Sınır Kapısı’nın Trakya’daki sınır kapıları gibi kontrollü olarak seyahatlere açılarak İranlıların kenti ziyaret etmelerinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Takva, "İranlı vatandaşların ateşleri ölçülerek, gerekirse test yapmak suretiyle Türkiye’ye girişlerini kolaylaştıracak alt yapının oluşturulması gerekir. Umarım, Van, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan geçiş güzergahının kısa zamanda normalleşerek, gerekli tedbirlerin alınması suretiyle açılmasına yönelik çağrılarımız karşılık bulur" ifadelerini kullandı.

Van-Kapıköy arasındaki kara yolun yenilemesi konusunda yüklenici firma olan Gökçaney Grup Yonetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay’ı ziyaret ettiklerini belirten Takva, “Onların çalışmalarını yerinde görme imkânımız oldu. Ev sahipliğinden dolayı Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay’a çok teşekkür ederim. Yaklaşık 110 milyon TL’ye mal olan devasa bir yatırımın ve Türkiye’nin doğuya açılan kapısı anlamında önemi olan sınır kapısının kapalı durumdadır. Pandemi ile beraber bir yıla yakındır yaya geçişlerinin çok kontrollü ve sınırlı olduğu ve aynı zamanda Türkiye için önemli olan İran turizminin şuanda kapalı olması ciddi zararlara yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Umuyor ve diliyorum ki pandeminin ilk başladığı dönemlerde buralarda oluşturulan Sahra Hastanesi’nin altyapısını minimum düzeyde de olsa tekrar hayata geçirmektir” diye konuştu.
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