Başkan Soyer’den zeybek sürprizi

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu zeybek gösterisi, fener alayı ve konserlerle sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’nda 9 ilçeden 200 zeybekle Ata’nın huzurunda diz vurdu. 350 metrelik Türk bayrağının taşındığı fener alayıyla Kordonboyu’ndan Kültürpark’a yürüyen Başkan Soyer, çim alanda konser için toplanan İzmirlilerin bayramını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle cumhuriyet gururunu tüm kente yaydı. Kentteki coşku akşam saatlerinde doruğa çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda 9 ilçede 200 zeybek tarafından yapılan gösteriye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de katıldı. Alkışlarla efeler arasındaki yerini alan Başkan Tunç Soyer, Ata’nın huzurunda diz vurdu.

350 metrelik Türk bayrağı taşındı

Zeybek gösterisinin ardından fener alayı oluşturuldu. 350 metrelik Türk bayrağını taşıyan kortej Gündoğdu Meydanı’na, oradan da Kültürpark’a yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, meclis üyeleri, bürokratlar, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Konsere de katıldı

Fener alayının ardından Başkan Soyer’in adresi Kültürpark’taki konser alanı oldu. Gün boyu cumhuriyet konserlerine ev sahipliği yapan alanda Başkan Soyer, akşam saatlerinde Ümit Besen ve Pamela konserine katıldı. Başkan Soyer, sahneden İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyet coşkusu Kültürpark’ta gece boyu sürdü.