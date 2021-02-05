Başkan Soyer’den şehit ailesine taziye ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkari’de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in Torbalı’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hakkari’de üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yapılan çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in Torbalı’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tunç Soyer, 26 Aralık’ta hayatını kaybeden Mehmet Onur Özbent’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin babası Mevlüt Özbent ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli ağabeyi Ulaş Özbent ile görüşen Başkan Soyer, acılarını paylaştığını belirtti. Taziye ziyaretinde Başkan Soyer’e Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da eşlik etti. Başkan Soyer, şehit Mehmet Onur Özbent’in Torbalı’daki cenaze törenine de katılmıştı.