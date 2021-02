Başkan Soyer turistlere güvence verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamındaki “Pandemi sürecinde turizmin geleceği” başlıklı oturumda konuştu. Başkan Soyer, “Dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir güvenilir, temiz bir şehir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamındaki “Pandemi sürecinde turizmin geleceği” başlıklı oturuma katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Nihat Demirkol’un yaptığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, 2020 yılında pandemi nedeniyle uluslararası turizmde yüzde 60 ila 80 arasında bir düşüş yaşandığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sonrası açığa çıkan fırsatları doğru değerlendirebilmek için gereken tüm çalışmaları paydaşlarla birlikte yürüttüklerini anlatan Soyer, hijyen kriterlerini yerel düzeyde belirleyerek Turuncu Çember uygulamasını hayata geçiren ilk şehrin İzmir olduğunu söyledi. Soyer, Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte, pandeminin neden olduğu tüm olumsuzluklara rağmen İzmir’de 2020 turizm sezonunu, beklentilerin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirterek, “Yaptığımız tüm çalışmalarla pandemi sonrası turizmin umarım patlama yapacağı dönemde İzmir’in, değişimin kenarında değil, içinde yer alacağını ve bu değişimi fırsata çeviren, turizmde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Turizm profesyonellerini yine İzmir’de ağırlayacağız”

Pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin mevcuttan farklı bir yöne kayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “Umuyoruz ki, 2021 yılı aralık ayında 15. Travel Turkey İzmir fuarımızda, tüm dünyadan turizm profesyonellerini yine İzmir’de ağırlayacağız. Tüm çabamız İzmir’de turizm sektörünü, pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerden bir an evvel kurtarmak ve İzmir’i pandemi sonrasında bir adım öteye taşıyabilmek. Çok iyi biliyorum ki dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir güvenilir, temiz bir şehir ve bunun üzerine titriyoruz. En önemli değerimizin bu olduğuna inanıyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz.”

“Seyahat kaybı yaşandı”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya da turizm sektörünün bugüne kadar böylesine şiddetli, derin ve uzun süren bir kriz yaşamadığını söyledi. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan verileri de paylaşan Firuz Bağlıkaya, şunları dile getirdi: “2020 yılı ocak-aralık döneminde uluslararası seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 azalma ile 1 milyar seyahat kaybı yaşandı. Dünyada yaşanan düşüş yüzde 74 iken Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 72 oranında gerileyerek 12,7 milyon seviyesinde gerçekleşti. Pandemi bittiğinde diğer sektörlerde her şey normale dönebilir ama turizm sektöründeki durum biraz farklı, biraz zaman gerekiyor. Özellikle turizmin bazı segmentlerinde kongre, kruvaziyer, spor turizmi gibi alanlarda dönüş geç oluyor. Yaşadığımız çok derin bir kriz var hac-umre turizmi hemen yerine gelmeyecek pazar kaybı söz konusu. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinin sektörüne özel olarak uzatılmasını bir kez daha bu vesile ile talep etmiş olalım."

“20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşabiliriz”

Aşı dağıtımının dünya genelinde adil bir şekilde sağlanması ve aşılanmanın başarıya ulaşması halinde yılın ikinci yarısından itibaren sektörde hareketlilik yaşanmasını öngördüklerini belirten Firuz Bağlıkaya, “İlk seyahatler kısa ve yakın mesafelere olacaktır ama Almanların ve Ukraynalıların Türkiye’yi çok özlediğini biliyoruz. İlk fırsatta tercihlerini gelmeden yana kullanacaklardır” dedi. Bağlıkaya, aşılanma sürecinin hızlanması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması halinde 2021 yılında Türkiye’ye gelecek yabancı ziyaretçi sayısında 2020 yılına nazaran yüzde 60-70 seviyesinde bir artış elde ederek yaklaşık 20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşabileceklerini öngördüklerini söyledi.

“İzmir’in sunabileceği çok şey var”

Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Alman turizm sektörünün tamamına baktıklarında, oldukça zorlu bir süreçten geçildiğini ve pandeminin piyasadaki tüm oyunculara büyük zarar verdiğini belirtti. Tüm oyuncuların sıkıntılı olduğunu gördüklerini aktaran Norbert Fiebig, “Devletimizin büyük desteği olmasaydı çoğu firma ticari faaliyetlerine devam edemeyecekti. Seyahat acentaları için durum çok daha kötü. Normal rezervasyonların yüzde 10’unu yapabildiler. Normal döneme göre yüzde 80 düşüş gerçekleşti” sözlerine yer verdi. Türkiye’ye dair görüşlerini de paylaşan Norbert Fiebig, şöyle konuştu: “Türkiye’deki oteller son derece harika iş çıkardılar. Bundan dolayı güvenli tatil ortamı oluştu. Benim tahminim, bu sene Almanlar İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan gibi yakındaki ülkelere gidecekler. Aşılanma olmadan uçağa binmek zor olacak. Biz tekrardan Almanya’dan Türkiye’ye turist göndermek istiyoruz. İzmir ile pandemiden önce de bir ilişkimiz vardı. Gastronomi çok önemli. Özellikle Türk mutfağı. Gelecekte buna daha fazla ilgi duyacaklar. Daha küçük oteller tercih edebilirler, turistlerin bundan sonra gittikçe kültüre ve ortama daha fazla önem vereceklerini düşünüyorum. İzmir’in de bu konularda sunabileceği çok şey var. Özellikle diğer ülkelere göre."

Türk turistlere Ukrayna daveti

Ukrayna Turizm Geliştirme Devlet Ajansı Başkanı Mariana Oleskıv da ülkeye gelen turist sayısında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi. Bu yıl Türkiye ile turizm alanında çalışmak istediklerini kaydeden Mariana Oleskıv, Türk turistleri Ukrayna’ya çekmek istediklerini belirtti. 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 27 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuar, “ttidigital.izfas.com.tr” adresinden online olarak takip edilebilecek.