Başkan sokakları elleriyle boyadı
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DÜNDAR, TARİHÎ BÖLGEYİ RENKLENDİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezî noktaları resimlerle süsleyen Osmangazi Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihî bölgeyi renklendirdiklerini söyledi.
Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye destek veren Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ilçedeki zemin, boş duvar ve trafoları resimlerle süslüyor. Projenin ilk uygulama noktası olan Şehreküstü Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere duvarları boyamalarında yardım etti. Mustafa Dündar, “Belediye olarak, Bursa sınırları içerisinde ve tarihî eserlerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Mühim çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktalarda boyama çalışması yapıyoruz. Yerlere ve duvarlara çizilen dikkat çekici ve farklı tablolarla bölgeye hem hareketlilik, hem de estetik görünüm kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız çok beğendi” dedi.
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