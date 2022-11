Başkan Şimşek: “Kadına karşı her türlü şiddetin karşısındayız”

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde yayımladığı mesajda, “Kadına karşı her türlü şiddetin karşısındayız” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Mevlana Parkı’nda program düzenledi. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, parka gelen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu. Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek de katıldı. Yeşim Şimşek, programa katılan kadınlara karanfil vererek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne dikkat çekti. Programda, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlar; fotoğrafları ve haber metinleri ile sergilenerek anıldı.

"Temennimiz kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun"

Başkan Şimşek, her zaman kadınların yanında olduklarını ifade ederek, “Hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi, ‘Kadınlar insandır, bizler insanoğlu’. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, seven ve hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünyanın dört bir yanında görülen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dünyadaki bütün kadınların haklarını güvenceye almak için ilan edilmiş bir gün. Temennimiz o ki, kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun ve böyle bir güne hiç ihtiyaç olmasın. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, ’Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’. Başımızın tacı annelerimizin, kardeşlerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın her daim yanındayız. Bir kız evlat sahibi olarak şunu belirtmek isterim ki Türk kadınının ayakları üzerinde dimdik durması kadar gurur verici başka hiçbir şey yoktur” diye konuştu.