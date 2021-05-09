Başkan Şeyma Döğücü engelli anneyi evinde ziyaret etti

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Anneler Günü dolayısıyla, pazarlarda yaptığı satışlarla dört kız çocuğunu okutmaya çalışan engelli anneyi evinde ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, pazarda sattığı ürünlerle hem 4 kız çocuğunu okutan hem de evin masraflarını karşılamaya çalışan engelli anne Sevgi Görmez’i evinde ziyaret etti. Başkan Döğücü, Anneler Günü dolayısıyla bir araya geldiği Görmez ile sohbet ettikten sonra çiçek vererek, Anneler Günü’nü kutlayıp hediyelerini takdim etti. Anne Görmez ise kendilerine destekçi olan Başkan Döğücü ve ekibine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.