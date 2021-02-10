Başkan Sertaslan özel çocuklarla saksı boyadı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin alçıdan saksı boyama faaliyetine katıldı.

Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Cihatlı Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile düzenlenen programda öğrenciler alçıdan yapılmış saksıları boyayarak çiçekler ekti. Okul Müdürü Mehmet Ali Erdur, öğretmenler ve velilerin de katıldığı faaliyet, sağlık tedbirleri dikkate alınarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında gerçekleşti. Sağlığa zararsız malzemelerden kalıba dökülerek araba, kitap, bebek gibi şekillerde hazırlanan saksıları çeşitli renklerde boyayan çocuklar daha sonra kendi el emeği ile ürettikleri saksılara çiçekler ekerek keyifli dakikalar yaşadı.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da çocuklarla birlikte saksı boyadı. Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile tek tek ilgilenen Başkan Sertaslan’a “vosvos” olarak bilinen araba şeklinde saksı hediye edildi. El işi ve boyamaya yönelik faaliyetlerin çocukların yeteneklerini ve düşünce şekillerini geliştirmede önemli olduğunu belirten Başkan Sertaslan, “Bütün çocuklarımız bizim için özel ve kıymetli. Önce çocuklarımız arasındaki farklılıkların kusur değil, birer özellik olduğunu anlamalı ve onların arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. İki yıldır bu maksatla sene başlarında çocuklarımıza kırtasiye setleri hediye ediyor, okullarımızın çeşitli ihtiyaçlarını gidermeye özen gösteriyoruz. Çocukların sokaklarında özgür ve güvenle, eşitlik ve kardeşlik içinde oynadığı bir Gemlik ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”