Başkan Şenel’e silahlı saldırı şüphelileri adliyede

Burdur Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şahıslar adliyeye sevk edildi.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmışlardı. Tedavileri tamamlanan Başkan Şenel ve eşi Burdur Devlet Hastanesinden taburcu oldu.

Diğer yandan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Zanlıların plakalarını kapatarak Antalya’ya döndüklerinin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından yürütülen operasyonların bir ucu Antalya’ya dayandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, ’çocukların cinsel istismarı’, ’kasten yaralama’, ’adam öldürmeye tam teşebbüs’, ’yağma’, ’uyuşturucu’ ve ’tehdit’ gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E.’ nin de aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerini ardından Yeşilova Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü adli kontrol şartıyla, 1’i emniyetten olmak üzere 4 kişi serbest bırakılırken, zanlılardan 8’inin ise Yeşilova Adliyesindeki işlemleri devam ediyor.