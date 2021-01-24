Başkan Sayan: "Cumhurbaşkanımızın yokluğunda Kürtler çok büyük acılar çekecektir"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın yokluğunda Kürtler çok büyük acılar çekecektir. Herkes aklını başına alsın" dedi.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Dünü gördüm. Bugünü biliyorum. Lütfen tarihe not geçelim. Cumhurbaşkanımızın yokluğunda Kürtler çok büyük acılar çekecektir. Herkes aklını başına alsın. Davulun sesi uzaktan hoş gelir ama gerçekler hiç öyle değil. Dünü görenler bugünün kıymetini bilmelidirler. Son ahlar fayda etmez" dedi.