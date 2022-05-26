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Başkan Savran’a “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülü

7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi İstanbul’da düzenlendi. Düzenlenen kongrede, kentsel dönüşüm alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülü verildi.

Genel 26.05.2022, 12:29
Başkan Savran’a “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülü

7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi İstanbul’da düzenlendi. Düzenlenen kongrede, kentsel dönüşüm alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülü verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliğiyle “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” temasıyla hayata geçirilen 7’nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi bugün İstanbul Şişli’de bulunan bir otelde düzenlendi. Düzenlenen kongreye KENTSEV yönetim kurulu üyeleri ve pek çok il ile ilçeden belediye başkan ve temsilcileri katıldı. Kongrede ödül almaya hak kazanan belediyelere “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülleri verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da kentsel dönüşüm alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı “Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik” ödülüne layık görüldü.

“Bir işi yapmak için çare aramak, yapmamak için bahane aramaktan çok daha iyidir”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının tecrübe paylaşımı ile güçleneceğinin altını çizen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Biz kentsel dönüşüm alanında oldukça tecrübe sahibiyiz. Daha da tecrübe sahibi olmak adına bu toplantıyı önemsedik. Sağ olsunlar projemizi de bir ödüle layık gördüler. Gerçekten de çok beğenilen bir proje. Bizim Nevşehir il merkezinin eski mahallelerinden belki de en eski mahallelerinden altı tanesini kapsayan bir dönüşüm. Proje farklı adalardan oluşuyor. Orada tescilli yapılar var. Koruma kurulunun koruma amaçlı imar planı dahil oldu olaya. Çok güzel bir proje. İnşallah tamamlamak nasip olduğunda da şehrimizin merkezine çok farklı bir görünüm kazandıracak. Şu anda ne yazık ki eski binalar proje yarım olduğu için arzu ettiğimiz görüntüye henüz kavuşmadı. Tamamladığımız da şehrimiz inşallah güzel bir görüntüye kavuşacak. Ödül almak da bizleri mutlu ediyor, motive ediyor. Biz hep şuna inanıyoruz. Tecrübe paylaşımı. Bu işi yapan büyük şehirler ve kentsel dönüşümde ilerlemiş şehirlerle sürekli irtibat halinde olmaya çalışıyoruz. Bize yol göstermelerini ve bu işi çabuklaştırmak için neler yapılabileceğini tartışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da, sayın bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizim Nevşehir’de yeni bir projemiz daha var onu da yakın zaman da duyuracağız. Çarşı merkezinde Bakanlık iş birliği ile bir kentsel dönüşüm olacak. Sürekli tecrübe paylaşımı ve yol bulma çabalarımız var. Son dönemde biraz konutla ilgili problemler var biliyorsunuz. Maliyet artışları, inşaat masrafları artışları var. Ama her zaman söylediğim bir şey var: ‘ Bir işi yapmak için çare aramak, yapmamak için bahane aramaktan çok daha iyidir’. İnşallah durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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