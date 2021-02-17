Başkan Savran, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını denetledi. Gece yarısı görev başındaki belediye personellerine kolaylıklar dileyen Başkan Savran, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ekiplerimiz sabaha kadar sahada olacak.” dedi.

Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri ana arterlerin yanı sıra mahallelerde tuzlama çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

30 personel ve çok sayıda iş makinesi ile kentin çeşitli noktalarında karla mücadele için yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Beraberinde Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır ve Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bekdik Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Savran, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

2000 Evler Mahallesi’ndeki incelemeleri sırasında hastane çıkışında durakta otobüs bekleyen bir aileyi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait araçla evlerine bıraktıran Savran, "Meteorolojinin uyarısı ile birlikte kar yağışı için günler öncesinden tüm tedbirlerimizi aldık. Yağışın başlaması ile birlikte Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz adeta seferber oldu. Şu anda da Fen İşleri Müdürlüğümüz çok sayıda personel ve iş makinesi ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi ve beraberinde yağışın devam etmesi dolayısıyla ekiplerimiz büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiriyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediyemiz çalışıyor ve bizlerde ekiplerimizin başındayız” dedi.