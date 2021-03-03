Başkan Sandal’dan esnafa can suyu

Bayraklı Belediyesi Meclisi, pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak amacıyla önemli kararlar aldı. Buna göre ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan esnaftan katı atık, çevre temizliği ile ilan ve reklam vergileri alınmayacak. Öte yandan yiyecek-içecek ağırlıklı hizmet veren kafe gibi işletmelere de gıda paketi ve 500 lira nakdi yardım yapılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, zor günler geçiren esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Bayraklı Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ana gündem konuları pandemi sürecinde maddi ve manevi sıkıntılar çeken esnafa yapılacak destekler oldu. Pandemi boyunca ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçları noktasında imkanlar dahilinde her konuda destek veren, kimseyi yalnız bırakmayan Başkan Sandal, zorlu sürecin dayanışmayla atlatılacağını bir kez daha vurguladı.

İşletmelere gıda paketi ve nakdi yardım

Bayraklı Belediyesince Korona virüsü tedbirleri kapsamında Bayraklı’da faaliyetlerini durduran veya ara veren kıraathane, çay ocağı, internet kafe, oyun salonu ve yiyecek-içecek satışı yapan işletme sahiplerine gıda paketi, 500 lira da nakdi destekte bulunulacak. Mecliste gündeme gelen konu ikinci oturumda oylanmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Vergiler alınmayacak

Ayrıca yine salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine belirli süre ara verilmiş olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, lokanta, restoran, paket servisi yapmayan pastane, birahane, kıraathane, kırbahçesi, dernek lokali, çay bahçesi, kuaför, berber, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, spor salonları, sinema salonları, lunapark, internet ve oyun salonu, bilardo ve nargile salonları gibi işyerlerinin kapalı olduğu sürelerde katı atık bedelleri ile başvuruda bulunmaları halinde kapalı bulunulan dönemlere ait çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergileri alınmayacak. Meclis toplantısında komisyonlara gönderilen madde ikinci oturumda karara bağlanacak.

Pazarcılara tahsis ücreti desteği

Meclis gündeminde yer alan madde ile ayrıca, pazar yerlerinde giyim ve oyuncak, züccaciye, süs eşyası, çanta tezgahı bulunanlar ile hafta sonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle tezgahlarını açamayan pazarcıların, tezgahlarını açmadığı sürelerde pazar yeri tahsis ücretleri alınmayacak. Devlet okulları, özel okullar, ana sınıf ve anaokulları, öğrenci yurtları ile bu yerlerde faaliyet gösteren kantin işletmelerinin kapalı olduğu sürelerde de işyerlerinin katı atık bedelleri ile ayrıca başvuruda bulunmaları halinde, kapalı bulunulan dönemlere ait çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergileri tahsil edilmeyecek. Meclis üyeleri tarafından komisyonlara gönderilen, Bayraklı esnafına can suyu niteliğindeki destekler ile ilgili maddeler; bir sonraki mecliste kabul edilmek üzere oylanacak.

Başkan Sandal’dan teşekkür

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısında, 30 Ekim depremi sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” öncesinde ruhsat alan yapılar veya 6306 sayılı kanun kapsamında riskli olarak belirlenen ruhsatlı yapıları kapsayan düzenleme oy birliği ile kabul edilmişti. Uygulama gereği ilçe belediye meclislerinde de kabul edilmesi gereken önerge Bayraklı Belediye Meclisi’nde de görüşüldü. Komisyonlara sevk edilen madde Cuma günü yapılacak meclis Mart ayı ikinci oturumunda oylanarak Büyükşehir Belediyesine gönderilecek. Konuyla ilgili konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Pazartesi olağanüstü mecliste kabul edilen bir önergeyle birlikte ihtiyaçlarımıza cevap veren bir uygulamanın önü açıldı. Bayraklılı yurttaşlarımız adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.