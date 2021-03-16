banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Yunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Polisin tavrı eleştirilmişti, valilikten açıklama geldi...
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!

Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli Elektrikli Tren’i test etti

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ocak ayında imzası atılan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında üretilecek 8 elektrikli setinin görüşmeleri kapsamında Sakarya’ya geldi. Başkan Şahin, TÜRASAŞ ziyareti esnasında ise Milli Elektrikli Tren’in makinist koltuğuna oturarak test sürüşü gerçekleştirdi.

Genel 16.03.2021, 16:13
2
Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli Elektrikli Tren’i test etti

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ocak ayında imzası atılan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında üretilecek 8 elektrikli setinin görüşmeleri kapsamında Sakarya’ya geldi. Başkan Şahin, TÜRASAŞ ziyareti esnasında ise Milli Elektrikli Tren’in makinist koltuğuna oturarak test sürüşü gerçekleştirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir dizi ziyaret için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Ocak ayında imza töreni gerçekleştirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında üretilecek 8 elektrikli setinin görüşmeleri için TÜRASAŞ’a gelen Vali Gül ve Başkan Şahin’i burada heyet karşıladı. Öncelikle toplantı salonunda gerçekleşen sunum sonrasında fabrikada incelemelerde bulunan Vali Davut Gül ve Başkan Fatma Şahin, burada yetkililerden bilgi aldı. Daha sonrasında Milli Elektrikli Tren setini de inceleyen Başkan Şahin, makinist koltuğuna oturarak test sürüşü gerçekleştirdi. TÜRASAŞ ziyaretinde; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, TÜRASAŞ Genel Müdür Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Dr. Erdal Aba’da hazır bulundu.

Yılın sonunda inşallah Milli Trenimizi şehrimize getireceğiz

Gerçekleşen ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sakarya bizim gözbebeğimiz, yüksek teknolojinin merkezi. Gaziantep olarak 25 kilometrelik Gazi Ray’ın uluslararası rekabet gücünü yüksek tutan Milli Trenin alt yapısı Sakarya’da gerçekleşeceği için çok mutlu, onurlu ve şerefliyiz. Kendi hikayemizi ve kendi destanımızı yazıyoruz. Sakarya’da bu üretim merkezi olmasaydı bunu başaramazdık. Bizim çalışma arkadaşlarımızla bu işin Sakarya’da yapılması ve Milli Tren olması konusunda uluslararası rekabeti çok iyi yönettiler. Çin, İspanya, Güney Kore çok mücadele etti ama biz yerli olması için çok büyük bir gayret gösterdik. Bunu birlikte başardık. Bugün gelmemizin nedeni, biz altyapımızı çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor, sinyalizasyonumuz bitiyor. Gaziantep’in kurtuluşu olan 25 Aralık’ta düğmeye basmak istiyoruz. Zaman çok önemli bizim için. Birlikte verilmesi gereken kararlar var. İç dizayn, renk, otomasyon, yazılım ve donanımla alakalı hem kendi teknik ekibimiz hem de valimiz ile görüşlerimizi bildirdik. 2 ekip birbiriyle çok uyumlu çalışıyor. İnşallah Milli Trenimizi yıl sonunda şehrimize getireceğiz” diye konuştu.

Ziyaretlerini sürdürdü

Daha sonrasında Sakarya Valiliğini ziyaret eden Vali Gül ve Başkan Şahin, burada şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmelerinin ardından heyet Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretini de gerçekleştirdi. Burada da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşen, Fatma Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şahin daha sonrasında gerçekleştireceği bir takım ziyaretler ardından şehirden ayrılacak.
Yorumlar (0)
banner422
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20